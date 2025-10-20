Общество 20.10.2025 в 10:07

Жители Бурятии могут увидеть комету

Небесное светило максимально приблизилось к Земле
Текст: Иван Иванов
Комета C/2025 A6 Lemmon пройдет на минимальном расстоянии от Земли 21 октября, сообщили РБК в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН. 

Расстояние небесного тела от Земли составит 89 млн км. Комету можно будет наблюдать до конца октября — первых чисел ноября, однако она практически не будет заметна невооруженным глазом. Чтобы ее увидеть, придется воспользоваться специальным оборудованием. 

«Комета может быть найдена на небе с помощью относительно недорогих фотоаппаратов с хорошей светосилой, а также в простые домашние телескопы и бинокли. Во всех случаях потребуется хорошая стабилизация оптического устройства с помощью штатива», — говорится в сообщении.

Комета C/2025 A6 Lemmon — долгопериодическая, в последний раз она подлетала к Солнцу 1350 лет назад.
