В Улан-Удэ снова выбрали лучших водителей автобусов

В столице Бурятии выбрали лучших водителей МУП «Городские маршруты». В Улан-Удэ подвели итоги двух этапов 18-го городского конкурса профессионального мастерства.

Победителей определяли в шести номинациях. Для этого конкурсанты показали свои навыки фигурного вождения и знания правил дорожного движения.

В результате лучшим водителем автобуса большого класса признали Евгения Титова (маршрут №134). Второе и третье места завоевали Валерий Антонов (маршрут №3А) и Альберт Полянский (маршрут №3).

А автобусом среднего класса лучше всех управляет Денис Овчинников (маршрут №4А). На втором и третьем местах расположились Семён Кондаков (маршрут №10) и Виталий Ильин (маршрут №21А).

Лучшее фигурное вождение показал Александр Григорьев (маршрут №3), лучшее знание ПДД – Виталий Ильин (маршрут №21А). Самый опытный участник – Альберт Полянский, 58 лет (маршрут №3), самый молодой участник – Валерий Антонов, 30 лет (маршрут №3А).