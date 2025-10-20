В Улан-Удэ миллионные накопления родителей сын отдал мошенникам
Мошенники вновь задурили голову подростку, который под их влиянием обнулил счета родителей. Ночью подросток забрал телефоны родителей, перевел деньги на один счет, обналичил 1,2 млн в банкомате и отдал их аферистам.
В полиции республики рассказали, что утром его мать проснулась и не обнаружила своего сотового телефона, а также телефона супруга. Взяв телефон дочери, родители стали звонить сыну, который сначала не отвечал, а затем отправил смс-сообщение, что перезвонит. Позже сын позвонил, попросил отца приехать за ним и рассказал, что ему позвонили с «учебного заведения», попросив продиктовать логин от электронного журнала. После позвонили сотрудники «Центрального банка» и сообщили, что личный кабинет на портале «Госуслуги» взломан мошенниками.
- Подростку предложили перейти в приложение для видеосвязи и отправили ссылку. Там его ожидал «следователь», который сообщил о необходимости срочно «задекларировать» счета. Вечером аферисты дали инструкции забрать банковские карты и телефоны родителей, поехать в указанное место для встречи с «заместителем следователя», - сообщили в МВД.
Парень выехал на такси из дома в два часа ночи и, следуя указаниям, закрыл все вклады, а также перевел деньги со счетов родителей на один счет, оформленный на имя матери. После снял их и через банкомат перевел на указанный номер мошенникам.
Фото: freepik