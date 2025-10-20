На улицах Улан-Удэ установят 132 ящика с песком

Комбинат по благоустройству Улан-Удэ перешел на зимний режим работы. Учреждение подготовило к работе зимой 21 пескоразбрасыватель и еще около 80 единиц другой техники. Численность уборщиков снега будет составлять порядка ста человек. Также на всякий случай комбинат уже заключил договоры со сторонними организациями на привлечение их сил и средств для ликвидации последствий обильных снегопадов.Как сообщил директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев, на зимний режим работники перешли с 15 октября. Несмотря на отсутствие снежного покрова, техника дежурит круглосуточно на случай выпадения осадков. Загодя куплена партия песка – сейчас на четырех пескобазах города его заготовлено 5 тысяч тонн. В среднем, в городе за зиму используют 15 тысяч тонн.До ноября на улицах будут установлены 132 ящика с песком для муниципальных уборщиков территорий. Но, как отметил Игорь Мункуев, песком из ящиков могут пользоваться и пешеходы, и водители, которые желают подсыпать скользкие места.«Они в свободном доступе, открытые. Начальники участков их проверяют на наличие песка», - пояснил директор.Кстати, можно подать заявку на установку такого ящика в каком-то месте. Муниципалы рассмотрят ее и решат, ставить ли песочный ящик. Правда, бывают казусы. В прошлую зиму по просьбе жителей одного микрорайона там поставили такой ящик, а один из местных мужчин утащил его к себе домой.