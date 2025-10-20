Общество 20.10.2025 в 10:22

На улицах Улан-Удэ установят 132 ящика с песком

Горожане смогут использовать его для подсыпки тротуаров
A- A+
Текст: Петр Санжиев
На улицах Улан-Удэ установят 132 ящика с песком
Фото: архив «Номер один»
Комбинат по благоустройству Улан-Удэ перешел на зимний режим работы. Учреждение подготовило к работе зимой 21 пескоразбрасыватель и еще около 80 единиц другой техники. Численность уборщиков снега будет составлять порядка ста человек. Также на всякий случай комбинат уже заключил договоры со сторонними организациями на привлечение их сил и средств для ликвидации последствий обильных снегопадов.

Как сообщил директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев, на зимний режим работники перешли с 15 октября. Несмотря на отсутствие снежного покрова, техника дежурит круглосуточно на случай выпадения осадков. Загодя куплена партия песка – сейчас на четырех пескобазах города его заготовлено 5 тысяч тонн. В среднем, в городе за зиму используют 15 тысяч тонн. 

До ноября на улицах будут установлены 132 ящика с песком для муниципальных уборщиков территорий. Но, как отметил Игорь Мункуев, песком из ящиков могут пользоваться и пешеходы, и водители, которые желают подсыпать скользкие места. 

«Они в свободном доступе, открытые. Начальники участков их проверяют на наличие песка», - пояснил директор. 

Кстати, можно подать заявку на установку такого ящика в каком-то месте. Муниципалы рассмотрят ее и решат, ставить ли песочный ящик. Правда, бывают казусы. В прошлую зиму по просьбе жителей одного микрорайона там поставили такой ящик, а один из местных мужчин утащил его к себе домой. 
Теги
зима

Все новости

Улан-Удэ был основан не в 1666 году
20.10.2025 в 10:42
Внедорожник в Улан-Удэ сбил пешехода
20.10.2025 в 10:37
В Бурятии студентка отсудила у колледжа 60 тысяч рублей
20.10.2025 в 10:32
На улицах Улан-Удэ установят 132 ящика с песком
20.10.2025 в 10:22
В Улан-Удэ миллионные накопления родителей сын отдал мошенникам
20.10.2025 в 10:22
В Улан-Удэ снова выбрали лучших водителей автобусов
20.10.2025 в 10:07
Жители Бурятии могут увидеть комету
20.10.2025 в 10:07
В Улан-Удэ рыбак упал с лодки в воду и едва не околел
20.10.2025 в 09:53
Земли под поля и налоговые льготы для бизнесменов
20.10.2025 в 09:47
Мэрия Улан-Удэ решила использовать опавшую листву для нужд города
20.10.2025 в 09:43
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
Улан-Удэ был основан не в 1666 году
На брифинге в мэрии города озвучили интересную информацию
20.10.2025 в 10:42
Внедорожник в Улан-Удэ сбил пешехода
Мужчина был доставлен в больницу
20.10.2025 в 10:37
В Бурятии студентка отсудила у колледжа 60 тысяч рублей
Она взыскала деньги, затраченные на аренду жилья
20.10.2025 в 10:32
В Улан-Удэ миллионные накопления родителей сын отдал мошенникам
Парня развели по уже заезженной схеме
20.10.2025 в 10:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru