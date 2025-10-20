В Бурятии студентка отсудила у колледжа 60 тысяч рублей

В транспортном колледже в Бурятии незаконно отказали дочери участника специальной военной операции в предоставлении комнаты в общежитии на период прохождения обучения.

Так как девушке жить было негде, ей приходилось арендовать жилье за свой счет. Она пожаловалась в Бурятскую транспортную прокуратуру.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с денежных средств, затраченных студенткой на аренду жилья. В результате девушке удалось отсудить 60 тыс. рублей.

Ранее «Номер один» сообщал, что в Республиканском базовом медицинском колледже незаконно отказали дочери бойца СВО в поступлении под формальным предлогом.