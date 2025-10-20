Внедорожник в Улан-Удэ сбил пешехода

Очередной наезд на пешехода случился в Железнодорожном районе Улан-Удэ 17 октября вечером, сообщили в ГИБДД республики. ДТП произошло на проспекте Автомобилистов.

В 18.10 ч. 60-летний водитель автомашины «Ниссан Экстреил», следуя со стороны ул. Комарова в направлении ул. Николая Петрова, сбил 48-летнего пешехода. Наезд был совершен вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован.

Фото: Номер один