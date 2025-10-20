Общество 20.10.2025 в 10:42

Улан-Удэ был основан не в 1666 году

На брифинге в мэрии города озвучили интересную информацию
Текст: Петр Санжиев
Фото: архив «Номер один»

В 2026 году Улан-Удэ отметит очередную «круглую» дату с момента своего основания казаками. Однако дату 1666 года можно считать не очень верной.

«Зимовье Удинское было срублено отрядом казаков зимой с 1665 на 1666 год. Даже если вы возьмете новую книжку - вышло чудесное издание об истории Бурятии - там дата основания Верхнеудинска, Удинского зимовья, это 1665 год», - отметили знатоки истории города, выступившие на брифинге.

Они назвали это любопытным историческим фактом. Факт на самом деле интересный. Пожалуй, его стоит принять во внимание и официально «состарить» город на один год.


