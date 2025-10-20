В Улан-Удэ усадьбу Ждановой незаконно превратили в бар

С начала года сотрудники прокуратуры Бурятии выявили 60 нарушений законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия. По результатам проверки в суд направили 11 исковых заявлений, внесли 28 представлений, 5 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, 4 – к административной. В органы предварительного расследования направили 4 материала проверок, по результатам рассмотрения которых завели 5 уголовных дел.

«Установлены факты ненадлежащего осуществления государственного контроля в сфере охраны объектов культурного наследия, непринятия мер по содержанию, сохранению, использованию и охране объектов культурного наследия, вскрыты случаи отсутствия на них информационных надписей и непостановки на учет бесхозяйных объектов», - отметили в прокуратуре республики.

Выяснилось, что здание «Усадьба М.И. Ждановой: дом жилой» использовали в качестве ночного бара в отсутствие научно-исследовательских, проектных и производственных работ, проводимых в целях создания условий для его использования. Прокурор Советского района направил в суд иск к собственнику здания и владельцу увеселительного заведения.

Также сотрудники надзорного ведомства проверили исполнения Площадь Славы, на которой установлен памятник воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. Объект предстал в неприглядном виде: ступени к памятнику начали разрушаться, часть скамеек имели видимые повреждения. Руководителю комитета городского хозяйства внесли представление. После этого объект культурного наследия привели в порядок.

«Кроме того, в связи с бездействием органов местного самоуправления прокурорами приняты меры по постановке на учёт бесхозяйных объектов культурного наследия», - заключили в прокуратуре региона.



