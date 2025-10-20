Общество 20.10.2025 в 12:10

В районе Бурятии задержали группу вооруженных мужчин

Они оказались браконьерами
Текст: Елена Кокорина
В районе Бурятии задержали группу вооруженных мужчин

В Закаменском районе Бурятии в эти выходные задержали группу браконьеров. Незаконную охоту на копытных пресек во время рейдов госинспектор Бурприроднадзора Владимир Пикалов.

Мужчины были обнаружены с заряженным огнестрельным оружием в транспорте и вне разрешенных сроков охоты. Это уже 40-й выявленный случай нарушений Правил охоты в Закаменском районе. Составлены протоколы. Материалы переданы в суд.

- Напомним, что при осуществлении охоты физические лица обязаны иметь при себе: охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. В случае осуществления охоты в общедоступных охотничьих угодьях – разрешение на добычу охотничьих ресурсов. За незаконную охоту на диких животных предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, - рассказали в Бурприроднадзоре.

Фото: Бурприроднадзор

