Общество 20.10.2025 в 12:14
В Улан-Удэ «накрыли» грузовики с коровами-«нелегалами»
Скот перевозили без документов
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ 17 октября сотрудники ГИБДД, Россельхознадзора и специалисты ветеринарной службы предотвратили незаконную перевозку 122 голов крупного рогатого скота.
Сельхозживотных транспортировали без ветеринарно-сопроводительных документов. На данный момент проводится проверка обстоятельств произошедшего.
«Ветеринарные специалисты провели чипирование и идентификацию всего поголовья. Животные помещены в место временного содержания, где обеспечены необходимые условия для карантинирования», - отметили в Управлении ветеринарии.
За перевозку животных без ветеринарных документов предусмотрена административная ответственность по статье 10.8 КоАП РФ.
Тегиперевозка скота нарушение