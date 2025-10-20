В Улан-Удэ «накрыли» грузовики с коровами-«нелегалами»

В Улан-Удэ 17 октября сотрудники ГИБДД, Россельхознадзора и специалисты ветеринарной службы предотвратили незаконную перевозку 122 голов крупного рогатого скота.

Сельхозживотных транспортировали без ветеринарно-сопроводительных документов. На данный момент проводится проверка обстоятельств произошедшего.

«Ветеринарные специалисты провели чипирование и идентификацию всего поголовья. Животные помещены в место временного содержания, где обеспечены необходимые условия для карантинирования», - отметили в Управлении ветеринарии.

За перевозку животных без ветеринарных документов предусмотрена административная ответственность по статье 10.8 КоАП РФ.