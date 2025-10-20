Общество 20.10.2025 в 12:14

В Улан-Удэ «накрыли» грузовики с коровами-«нелегалами»

Скот перевозили без документов
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ «накрыли» грузовики с коровами-«нелегалами»
Фото: Управление ветеринарии Бурятии

В Улан-Удэ 17 октября сотрудники ГИБДД, Россельхознадзора и специалисты ветеринарной службы предотвратили незаконную перевозку 122 голов крупного рогатого скота.

Сельхозживотных транспортировали без ветеринарно-сопроводительных документов. На данный момент проводится проверка обстоятельств произошедшего.

«Ветеринарные специалисты провели чипирование и идентификацию всего поголовья. Животные помещены в место временного содержания, где обеспечены необходимые условия для карантинирования», - отметили в Управлении ветеринарии.

За перевозку животных без ветеринарных документов предусмотрена административная ответственность по статье 10.8 КоАП РФ.

Теги
перевозка скота нарушение

Все новости

В одной из школ в Бурятии произошел конфликт между учителем и учеником
20.10.2025 в 13:13
Не стало педиатра, трудившегося в одной из больниц в Бурятии
20.10.2025 в 12:55
В Улан-Удэ провалилась попытка арестовать деньги и имущество «Хотьковского автомоста»
20.10.2025 в 12:43
В Улан-Удэ «накрыли» грузовики с коровами-«нелегалами»
20.10.2025 в 12:14
В районе Бурятии задержали группу вооруженных мужчин
20.10.2025 в 12:10
Бурятия пережила «черный уикэнд»
20.10.2025 в 11:49
В Улан-Удэ усадьбу Ждановой незаконно превратили в бар
20.10.2025 в 11:44
В Бурятии число людей, отравившихся магазинной едой, увеличилось до 89
20.10.2025 в 11:19
Женщина в Бурятии стала причиной госпитализации 38-летнего мужчины
20.10.2025 в 11:01
В Бурятии бесследно исчез лесной сторож
20.10.2025 в 10:55
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
В районе Бурятии задержали группу вооруженных мужчин
Они оказались браконьерами
20.10.2025 в 12:10
В Улан-Удэ усадьбу Ждановой незаконно превратили в бар
Нарушения выявили сотрудники прокуратуры
20.10.2025 в 11:44
Улан-Удэ был основан не в 1666 году
На брифинге в мэрии города озвучили интересную информацию
20.10.2025 в 10:42
Внедорожник в Улан-Удэ сбил пешехода
Мужчина был доставлен в больницу
20.10.2025 в 10:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru