Улан-удэнцу выставили счет за электричество в размере 160 тысяч рублей

После вмешательства прокуратуры жителю Улан-Удэ списали незаконные начисления за электроэнергию. Их размер составил 160 тысяч рублей.

- В 2020 году заявитель установил в своем частном доме прибор учета электроэнергии. ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» проверки прибора учета не осуществлялись, поэтому до текущего года гражданин оплачивал счета за электроэнергию по нормативу. Спустя 5 лет сетевая организация произвела допуск в эксплуатацию прибора учета с нарушением требований закона, а также указала недостоверные показания счетчика. Кроме того, АО «Читаэнергосбыт» неправомерно применил дифференцированную ставку при расчете задолженности, - рассказали в прокуратуре республики.

Фото: Номер один