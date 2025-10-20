Общество 20.10.2025 в 14:14
«Мне плевать на твоего ребенка»
Новосибирец пожаловался на соседа, после выходки которого его дочке нужно лечение
Текст: КП-Новосибирск
Новосибирец Андрей обратился в КП-Новосибирск и пожаловался на своего соседа снизу – Егора. По словам мужчины, тот постоянно бьет железной палкой по потолку, чем пугает ребенка сибиряка.
В июле 36-летний Андрей со своей женой и четырехлетней дочкой переехали в новую съемную квартиру. Но уже через месяц начались проблемы: однажды, когда семья обедала, снизу раздался сильнейший грохот.
- Сначала мы с женой сами опешили от неожиданности, - рассказал КП-Новосибирск Андрей. – А наша дочка от испуга расплакалась, у нее сердце колотилось, будто выпрыгнет. Я сразу же спустился к соседу снизу, чтобы выяснить, в чем дело. Но дверь мне никто не открыл.
Андрей работает продавцом в овощном ларьке неподалеку. Его частой покупательницей является жена того самого соседа, и он решил с ней поговорить.
- Она женщина адекватная, спокойная, - говорит Андрей. – Я хотел обсудить с ней случившееся, но она сказала разбираться с мужем и дала его номер телефона.
Через пару дней, когда Андрей был на работе, история повторилась.
- Жена звонит и говорит: «Сосед опять разбушевался», - вспоминает мужчина. – Ребенок мой снова от этого грохота плакал.
Андрей позвонил соседу по номеру, который дала его жена: трубку сосед взял и устроил скандал.
- Он кричал, что мы громко ходим. И это в два часа дня! – возмущается сибиряк. – Хотя жена сказала, что дочка просто сидела и играла в игрушки. Никто не бегал и не прыгал!
Андрей пытался договориться по-хорошему: объяснял, что маленький ребенок не может сидеть неподвижно, и просил просто звонить, если что-то не так. Но сосед на такие условия не согласился: вместо этого удары железной палкой раздаются по несколько раз в неделю.
- В последний раз, 15 октября, жена позвонила, говорит, опять он, - рассказывает Андрей. – Опять наш ребенок был в истерике: плакала так сильно, что вся покраснела, ее тошнило, руки тряслись.
Андрей вновь позвонил соседу:
- Я сказал: «Зачем вы опять стучите, я же вам говорил не один раз, что мой ребенок боится, ему плохо от этого!». А он мне отвечает: «Мне наплевать на твоего ребенка, вы опять громко ходите. И я буду продолжать стучать, еще и выселить вас могу!».
В ответ на предложение встретиться и попытаться все обсудить сосед, со слов Андрея, заявил: «А вдруг ты полицию вызовешь?».
Ребенку же после выходок соседа, как говорит Андрей, понадобилась помощь врачей:
- У дочки выявили блефарит – воспаление краев век — и повышенное артериальное давление. Это все из-за него! – возмущается мужчина, - Моя дочь теперь должна сидеть дома: ей нельзя выходить на улицу, потому что состояние глаз может ухудшиться.
Андрей собирается обратиться к участковому, чтобы разобраться с нарушителем.
