Китайцы сожгут полигон отходов в Улан-Баторе

Энергию от сжигания переработают в электричество для отопления юрточных городков
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
Депутаты Великого Хурала Монголии уполномочили мэра Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатара подписать соглашение о государственно-частном партнерстве с китайской компанией для проекта строительства завода по переработке отходов в энергию.

По данным мэрии, в городе ежегодно образуется около 1,5 миллионов тонн отходов, из которых только около 25% перерабатывается. Для решения этой проблемы как сообщает портал «Монцамэ», Монголия построит свой первый современный завод по переработке отходов в энергию, соответствующий международным стандартам, в рамках государственно-частного партнерства.

Завод будет построен на участке площадью 10 гектаров в местности Морингийн-даваа района Хан-Уул и будет способен сжигать 1500 тонн отходов в день, или 1,5 миллиона тонн в год, вырабатывая 35 МВт электроэнергии.

В качестве частного партнера для реализации проекта выбрана Сычуаньская энергетическая инвестиционная компания (Китай). В рамках проекта будет осуществляться сбор и сжигание отходов, которые были захоронены в течение последних пяти лет, что позволит восстановить окружающую среду. Ожидается, что строительство будет завершено через два года.

После ввода в эксплуатацию завод будет сжигать 31,8% городских отходов, что поможет снизить загрязнение воздуха, обеспечит электроэнергией 2333 домохозяйства в юрточных районах и сократит ежегодные выбросы углекислого газа на 106100 тонн. Кроме того, проект позволит создать новые рабочие места, реконструировать свалки и сократить выбросы парниковых газов за счет сокращения количества мест захоронения отходов.
