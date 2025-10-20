Общество 20.10.2025 в 14:46

В Улан-Удэ поступят еще 30 новых автобусов

Они выйдут как на уже действующие, так и на новые маршруты
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Мэрия Улан-Удэ закупает еще 30 новых автобусов среднего класса. Они поступят в город до конца этого года и выйдут не только на действующие направления, но и на новые маршруты. 

«Обновление автопарка проходит по льготному лизингу в рамках сотрудничества с АО «ГТЛК» по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». 40% от цены контракта на новые автобусы возмещается из федерального бюджета. Оставшаяся сумма распределится между республиканским и местным бюджетами. Еще раз хочу поблагодарить правительство Бурятии и главу республики Алексея Самбуевича Цыденова за постоянное внимание к развитию городского общественного транспорта», - сообщил мэр города Игорь Шутенков в своем телеграм-канале.  

По словам мэра, власти делают все возможное для комфортного и безопасного передвижения горожан. Парк автобусов планируют обновлять и в 2026-2028 годах, закупив еще нескольких десятков новых автобусов.
автобус транспорт

