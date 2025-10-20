Общество 20.10.2025 в 15:11

Бензин в Бурятии снова может подорожать

Топливо стремительно растёт в цене в Иркутске
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
В Иркутской области, откуда в Бурятию поставляется топливо, в выходные резко подорожал бензин. Цены на Аи-92 и Аи-95 на заправках БРК выросли сразу на 2 рубля - до 66,98 и 71,6 рубля соответственно. На столько же подрожало дизтопливо — до 77,9 рублей, сообщает портал «Ирсити.ру». 

Причиной подорожания называется рост биржевых цен и ремонты оборудования. 

Напомним, с августа этого года в центральной части России беспилотники регулярно атакуют НПЗ. Редко когда проходит день-два, чтобы СМИ не сообщали о налетах на тот или иной нефтеперерабатывающий завод. Так в минувшие выходные ВСУ второй раз за последние два месяца нанесли удар по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области (принадлежит «Роснефти»). 

Из-за выхода из строя оборудования на некоторых заводах в ряде регионов страны возник дефицит топлива. Поскольку бензин требуется в центральных городах России, прежде всего, для бесперебойного обеспечения Москвы, топливо, вырабатываемое на сибирских НПЗ, сегодня активно перебрасывается на запад.
топливо

20.10.2025 в 15:11
