В Улан-Удэ дорожники завершают работы на Свердлова

В столице Бурятии обещают до конца осени завершить засыпку траншеи на улице Свердлова. Это финальный этап реконструкции инженерных сетей, проводимой в рамках городского мастер-плана.

В этом году дорожники выровняют полотно, после чего восстановят транспортное движение. Асфальтирование улицы отложат на следующий год из‑за окончания текущего дорожного сезона.

«На улице Свердлова проложили больше километра канализации, почти 725 метров водопровода и больше 849 метров труб отопления. Также поставили 37 колодцев и 9 специальных камер для отопления», - сообщил главный инженер подрядной организации Кирилл Кирьязов.

В целом по мастер-плану на данный момент выполнили 85% строительных работ. Магистральные улицы закончат ремонтировать в этом году, а в следующем – подключат абонентов и восстановят благоустройство.