Общество 20.10.2025 в 16:36

В Улан-Удэ дорожники завершают работы на Свердлова

До конца осени они должны засыпать траншею
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ дорожники завершают работы на Свердлова
Фото: администрация Улан-Удэ

В столице Бурятии обещают до конца осени завершить засыпку траншеи на улице Свердлова. Это финальный этап реконструкции инженерных сетей, проводимой в рамках городского мастер-плана.

В этом году дорожники выровняют полотно, после чего восстановят транспортное движение. Асфальтирование улицы отложат на следующий год из‑за окончания текущего дорожного сезона.

«На улице Свердлова проложили больше километра канализации, почти 725 метров водопровода и больше 849 метров труб отопления. Также поставили 37 колодцев и 9 специальных камер для отопления», - сообщил главный инженер подрядной организации Кирилл Кирьязов.

В целом по мастер-плану на данный момент выполнили 85% строительных работ. Магистральные улицы закончат ремонтировать в этом году, а в следующем – подключат абонентов и восстановят благоустройство.

Теги
свердлова реконструкция

Все новости

Житель Бурятии продал мотоцикл и в тот же день украл его у нового владельца
20.10.2025 в 16:32
В Бурятии возбудили уголовку после драки учителя с учеником
20.10.2025 в 16:15
В Бурятии задержали заведующую производством цеха ООО «Восток»
20.10.2025 в 15:57
Бензин в Бурятии снова может подорожать
20.10.2025 в 15:11
В Улан-Удэ поступят еще 30 новых автобусов
20.10.2025 в 14:46
Китайцы сожгут полигон отходов в Улан-Баторе
20.10.2025 в 14:23
«Мне плевать на твоего ребенка»
20.10.2025 в 14:14
В Бурятии школьник во время драки с учителем сломал кисть
20.10.2025 в 14:00
Улан-удэнцу выставили счет за электричество в размере 160 тысяч рублей
20.10.2025 в 13:51
В одной из школ в Бурятии произошел конфликт между учителем и учеником
20.10.2025 в 13:13
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
Бензин в Бурятии снова может подорожать
Топливо стремительно растёт в цене в Иркутске
20.10.2025 в 15:11
В Улан-Удэ поступят еще 30 новых автобусов
Они выйдут как на уже действующие, так и на новые маршруты
20.10.2025 в 14:46
Китайцы сожгут полигон отходов в Улан-Баторе
Энергию от сжигания переработают в электричество для отопления юрточных городков
20.10.2025 в 14:23
«Мне плевать на твоего ребенка»
Новосибирец пожаловался на соседа, после выходки которого его дочке нужно лечение
20.10.2025 в 14:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru