Студент из Бурятии стал официальным представителем авиакомпании «Hunnu Air»

Студент 2 курса Восточного института Бурятского госуниверситета Александр Онгориев стал официальным представителем монгольской авиакомпании «Hunnu Air» в международном аэропорту «Байкал». Он обучается в вузе по профилю «Профессиональные коммуникации в сфере внешнеэкономической деятельности (монгольский и китайский языки)».

Подчеркивается, что также Александр с 1 курса работает агентом службы организации пассажирских перевозок и представителем авиакомпании «Аэрофлот», совмещая изучение монгольского языка и внешнеэкономической деятельности с работой по одному из направлений своей будущей специальности.

«Отличное знание монгольского языка и практико-ориентированная профессиональная подготовка позволили нашему студенту представлять крупного монгольского авиаперевозчика, специализирующегося на осуществлении внутренних и международных пассажирских рейсов», - отметили в пресс-службе университета.