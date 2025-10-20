Рабочий в Бурятии вынес имущество работодателя как мусор

Вороватый житель Заиграевского района Бурятии обчистил своего работодателя, украв с предприятия аж 10 мотков кабеля. Момент хищения записала камера видеонаблюдения, поэтому сбыть его на пункт приема металла хитрецу не удалось. Местный предприниматель обратился в полицию.

- Злоумышленником оказался местный житель 1980 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Хищением чужого имущества он занимался по ночам. Работая на территории предприятия, днем он прятал кабель в мусорные пакеты и тайком вывозил наружу в тележке под видом мусора. В темное время суток загружал украденное в машину, - рассказали в прокуратуре республики.

Похищенный кабель воришка планировал сдать в пункт приема металлолома. Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД РБ