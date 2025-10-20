В Бурятии отремонтировали мост через реку Хулусансата

В Бурятии благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» капитально отремонтирован мост на 196-м км федеральной трассы А-333 Култук – Монды – граница с Монголией.Как сообщает Упрдор «Южный Байкал», протяженность этого моста в Тункинском районе составляет около 66 метров. Несмотря на относительно небольшие размеры, он имеет стратегическое значение для транспортной инфраструктуры Бурятии, обеспечивая автомобильное сообщение между Россией и Монголией.«В ходе капитального ремонта старый мост частично демонтировали. Для монтажа нового пролетного строения использовалось около 80 тонн современных металлоконструкций, что обеспечило высокую прочность и долговечность сооружения. В процессе работ специалисты установили новые опорные части, а также смонтированы системы водоотведения для эффективного управления дождевыми водами. Кроме того, специалисты обновили насадки, ригели и стойки опор, что значительно повысило эксплуатационные характеристики сооружения. На пролетных строениях, а также на подходах к мосту появилось новое дорожное покрытие. Для повышения уровня безопасности дорожного движения здесь установили перильные и барьерные ограждения, новые дорожные знаки, нанесли разметку», - рассказали в «Южном Байкале».Напомним, сейчас на федеральной трассе в Тункинском районе ремонтируют еще один мост - через ручей вблизи села Малый Жемчуг. Завершение работ там запланировано на 2026 год.