Глава Бурятии завершил поездку в Запорожскую область и ДНР

Он встретился с командующим ВВО и волонтерами
Текст: Карина Перова
Фото: ТГ-канал Алексея Цыденова

Накануне глава Бурятии завершил поездку в Запорожскую область и Донецкую Народную Республику. Алексей Цыденов встретился с бойцами 11-й десантно-штурмовой бригады, посетил пункт управления 36-й Армии, а также поговорил с командующим Восточным военным округом Андреем Иванаевым.

Задачи всех встреч: оценка текущего взаимодействия с командованием подразделений и определение наиболее востребованной помощи, которую может оказать республика военнослужащим.

«Главное, что хочется отметить после встреч и общения, это высокая оценка наших ребят со стороны командира 11-й бригады Андрея Владимировича Тимофеева, командующего 36-й Армии Сергея Васильевича Пелипая и самого командующего Восточным военным округом. За прошедший год подразделениями Восточного военного округа освобождено наибольшее количество населенных пунктов и территории», - подчеркнул Алексей Цыденов.

Также была отмечена помощь, которая направляется на поддержку участников СВО от правительства республики и людей и районов через волонтерские центры. Руководитель региона поблагодарил всех волонтеров и неравнодушных земляков. «Ваша помощь очень дорогого стоит. Это не только материальная поддержка наших ребят, но и эмоциональная. Они видят, что вся республика с ними рядом», - сказал глава Бурятии.

Также он обсудил вопросы по поиску пропавших без вести, о реабилитации и последующем трудоустройстве возвращающихся бойцов, хозвопросы по жизнедеятельности военных городков в республике и прохождению отопительного периода. В том числе в поселке Онохой Заиграевского района, где в прошлые годы были проблемы с котельной, принадлежащей Минобороны. В этом году там отремонтировали котлы.

Зашла речь и про поставки в подразделения продукции ТОР «Патриотическая», которую производят в Бурятии.

«Наибольшая заинтересованность высказана в поставках FPV «Бургэд». Проработаем этот вопрос с Юрием Петровичем Трутневым дальнейшее их производство у нас в республике уже в ближайшее время», - отметил Алексей Цыденов.

Побывал глава и в волонтерских центрах. Впервые он посетил штаб в поселке Златоустовка, организованный женщинами из Кабанского района. Это наиболее приближенный к ЛБС волонтерский центр. «Волонтерам нужна помощь, необходим автомобиль для поставки гумпомощи, поможем!», - пообещал глава Бурятии.

И он в очередной раз посетил волонтерский центр в Мариуполе. По отзывам командования, ни в одном другом регионе России нет такого активного волонтерского движения, как из Бурятии.

«Наши бойцы и волонтеры – это наша гордость. Скорейшей нам всем победы!», - заключил Алексей Цыденов.

Ранее «Номер один» сообщал, что глава Бурятии наградил военнослужащих в зоне СВО.

