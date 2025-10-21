Общество 21.10.2025 в 09:33

В Улан-Удэ будут судить сразу 17 мошенниц

Они незаконно обналичивали сертификаты на маткапитал
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ будут судить сразу 17 мошенниц
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ перед судом предстанут 17 местных жительниц, которых обвиняют в мошенничестве при получении выплат. Они незаконно обналичивали чужие сертификаты на материнский капитал. Причиненный ущерб составил свыше 6,6 млн рублей. Следователи СЧ СУ МВД по Бурятии окончили предварительное расследование уголовного дела.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, противоправную деятельность аферисток пресекли в 2023 году. Организованная группа существовала с 2017 года. Криминальный бизнес «сколотила» учредитель коммерческой фирмы. Она занималась подготовкой фиктивных документов о приобретении объектов недвижимости.

Затем женщина вовлекла в эти темные дела двух знакомых, имеющих опыт работы в сфере оказания риелторских услуг. Мошенницы выдавали держателям сертификатов на материнский (семейный) капитал займы на приобретение жилых помещений и заключали с ними мнимые сделки по приобретению объектов недвижимости на территории Бурятии.

«После этого злоумышленницы направляли собранные документы с ложными сведениями в отделение Социального фонда России для получения компенсации. В результате реализации мошеннической схемы было обналичено 15 государственных сертификатов. Причиненный ущерб составил свыше 6,6 млн рублей. В ходе предварительного следствия фигуранты возместили 2,2 млн рублей», - рассказала Ирина Волк.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.

маткапитал мошенничество МВД

