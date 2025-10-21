В Улан-Удэ испугавшийся силовиков студент обнулил счета родителей

В дежурную часть полиции Улан-Удэ поступило заявление от 19-летнего студента иркутского университета, ставшего очередной жертвой мошенников. Думая, что спасает родителей, парень отдал аферистам все их накопления.

Сначала ему позвонили с «минобразования» и попросили продиктовать код, однако он не стал с ними разговаривать. Позже на него вышли сотрудники «Госуслуг» и сообщили, что в его личный кабинет произошел вход с другого региона. Аферист убедили, что счета заявителя в опасности и его деньги были отправлены за границу. Для решения этой проблемы потерпевшего связали по телефону со специалистом «Центрального банка», который сообщил, что необходимо «задекларировать» деньги родителей. Позже позвонил «следователь», который заявил, что «группа захвата» выезжает для ареста его родителей, в связи с чем парень тут же выехал в г. Улан-Удэ к родителям.

- Мошенники предложили ему найти все наличные средства, хранящиеся дома и отправить их через банкомат на указанный ими номер. Затем он посмотрел счета своих родителей в тайне от них, скачал приложение банка и сделал фотографию личных кабинетов, где было видно наличие денежных средств. Юноша снял денежные средства с банкомата двумя операциями, затем перевел незнакомцам денежные средства в общей сумме 340 000 рублей, - рассказали в полиции республики.

Фото: loon.site