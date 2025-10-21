Общество 21.10.2025 в 09:58
В Бурятии обновили автопарк пожарной службы
6 машин передали отрядам ГПС после капитального ремонта
Текст: Елена Кокорина
20 октября начальникам отрядов государственной противопожарной службы Республики Бурятия были переданы пожарные автомобили после капитального ремонта. Очередная партия из шести пожарных автомобилей смогла обрести «вторую жизнь».
С 2018-2025 гг. 55 машин прошли капремонт в специализированных организациях, что позволило продлить срок их эксплуатации примерно на 5-7 лет.
- Капитальный ремонт пожарной техники включает работу по замене основных узлов и агрегатов, ремонт ходовой части, кузовные и покрасочные работы. В рамках госпрограммы «Безопасность жизнедеятельности» правительством республики выделяются деньги для проведения капремонта пожарных автомобилей, - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: ГО и ЧС
