В Бурятии обновили автопарк пожарной службы

20 октября начальникам отрядов государственной противопожарной службы Республики Бурятия были переданы пожарные автомобили после капитального ремонта. Очередная партия из шести пожарных автомобилей смогла обрести «вторую жизнь».

С 2018-2025 гг. 55 машин прошли капремонт в специализированных организациях, что позволило продлить срок их эксплуатации примерно на 5-7 лет.

- Капитальный ремонт пожарной техники включает работу по замене основных узлов и агрегатов, ремонт ходовой части, кузовные и покрасочные работы. В рамках госпрограммы «Безопасность жизнедеятельности» правительством республики выделяются деньги для проведения капремонта пожарных автомобилей, - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: ГО и ЧС