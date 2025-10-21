Общество 21.10.2025 в 09:58

В Бурятии обновили автопарк пожарной службы

6 машин передали отрядам ГПС после капитального ремонта
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии обновили автопарк пожарной службы

20 октября начальникам отрядов государственной противопожарной службы Республики Бурятия были переданы пожарные автомобили после капитального ремонта. Очередная партия из шести пожарных автомобилей смогла обрести «вторую жизнь».

С 2018-2025 гг. 55 машин прошли капремонт в специализированных организациях, что позволило продлить срок их эксплуатации примерно на 5-7 лет.

- Капитальный ремонт пожарной техники включает работу по замене основных узлов и агрегатов, ремонт ходовой части, кузовные и покрасочные работы. В рамках госпрограммы «Безопасность жизнедеятельности» правительством республики выделяются деньги для проведения капремонта пожарных автомобилей, - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: ГО и ЧС

Теги
пожарные

Все новости

В поисках еды черная белка пришла в лесхоз Бурятии
21.10.2025 в 11:18
В Бурятии росгвардейцы спасли замерзавшего возле «заброшки» мужчину
21.10.2025 в 11:04
В Бурятии студенткам начали платить повышенное пособие по беременности и родам
21.10.2025 в 10:39
Лоббист повышения тарифов в Бурятии оказался не чист на руку
21.10.2025 в 10:34
В Улан-Удэ за два дня с водителей взыскали более 3,3 млн рублей
21.10.2025 в 10:10
В Бурятии обновили автопарк пожарной службы
21.10.2025 в 09:58
Конь лишил пассажира маршрутки важного органа
21.10.2025 в 09:48
В Улан-Удэ испугавшийся силовиков студент обнулил счета родителей
21.10.2025 в 09:35
В Улан-Удэ будут судить сразу 17 мошенниц
21.10.2025 в 09:33
Глава Бурятии завершил поездку в Запорожскую область и ДНР
21.10.2025 в 09:15
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
В поисках еды черная белка пришла в лесхоз Бурятии
Пушистую красавицу сняли на камеру
21.10.2025 в 11:18
В Бурятии студенткам начали платить повышенное пособие по беременности и родам
Выплату уже получили 34 человека
21.10.2025 в 10:39
В Улан-Удэ за два дня с водителей взыскали более 3,3 млн рублей
Должников ловили судебные приставы и сотрудники ГАИ
21.10.2025 в 10:10
В Улан-Удэ испугавшийся силовиков студент обнулил счета родителей
Мошенники продолжают разводить на деньги молодежь республики
21.10.2025 в 09:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru