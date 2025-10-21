В Улан-Удэ за два дня с водителей взыскали более 3,3 млн рублей

Судебные приставы Улан-Удэ во время двухдневного рейда с сотрудниками ГАИ взыскали с должников более 3,3 млн рублей. Межведомственное мероприятие организовали с использованием мобильного аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав».

Этот мобильный комплекс помогает представителям закона выявить должников среди водителей в режиме реального времени. После получения информации сотрудники ДПС останавливали принадлежащую должнику машину, и в дело вступали судебные приставы.

Всего было остановлено 36 транспортных средств. Четверо автомобилистов, которые имели задолженности по штрафам за пьяное вождение и налогам, оплатили все на месте.

«32 автомобиля были арестованы. В результате применения этой меры принудительного исполнения 13 граждан, чьи транспортные средства были изъяты, смогли изыскать денежные средства и оплатить задолженность по исполнительным производствам в полном объеме», - отметил заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.