В Бурятии студенткам начали платить повышенное пособие по беременности и родам

В Бурятии в отделении Соцфонда России 34 студенткам выплатили повышенное пособие по беременности и родам. Общая сумма составила более 3 миллионов рублей. Напомним, с 1 сентября пособие по беременности и родам для студенток, обучающихся очно, выплачивается в новом размере.

На выплаты могут претендовать студентки вузов, ссузов, организаций дополнительного профобразования и научных организаций. Новый размер рассчитывается из величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, который в Бурятии на 2025 год установлен на уровне 21 069 рублей. Так, пособие для студенток в среднем может составлять до 98 тыс. рублей единовременно за 140 дней отпуска.

«Для оформления выплаты необходимо получить электронный лист нетрудоспособности в женской консультации, справку из учебного заведения об обучении на очной форме (с указанием срока отпуска по беременности и родам), затем обратиться с соответствующим заявлением через портал госуслуг или в клиентскую службу регионального Отделения СФР не позднее 6 месяцев со дня окончания декрета», - отметили специалисты.