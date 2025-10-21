В поисках еды черная белка пришла в лесхоз Бурятии

В Бурятии в прошлом году на территории Ангоянского мехлесхоза силами своего коллектива открыли столовую для белок и птиц, поэтому время от времени специалисты наблюдают там лесных гостей. В этот раз в поисках чего-то вкусненького пришла пушистая белочка, которую удалось снять на камеру.

- В основном столовая работает в зимнее время года, когда выпадет снег. Ведь искать еду лесным жителям в суровые морозы непросто. Но даже сейчас мы наблюдаем гостей, которые приходят за лакомствами. Заодно видимо проверяют, когда столовая вновь откроет свои двери. Только посмотрите, какая пушистая красавица пришла к нам в гости в этот раз, - рассказывают сотрудники Ангоянского мехлесхоза.

Фото: Авиалесохрана Бурятии