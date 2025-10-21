Поезд Иркутск – Забайкальск совершит дополнительный рейс в конце октября

В связи с повышенным спросом в праздничные дни ноября на Восточно-Сибирской железной дороге назначается дополнительный рейс поезда №328/327 Иркутск – Забайкальск, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Из Иркутска он отправится 29 октября. Приобрести проездные документы можно на официальном сайте, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в кассах железнодорожных вокзалов.