В Бурятии закрыли все паромные переправы

В Бурятии накануне прекратила работу «Усть-Чикойская» паромная переправа на реке Чикой в Селенгинском районе. Ранее в республике были закрыты и другие переправы: «Татауровкая» и «Лесовозная» на реке Селенга в Прибайкальском районе, а также «Усть-Муйская» в Муйском районе.«Решение о закрытии паромных было принято из-за понижения температуры, образования шуги и заберегов», - сообщили в МЧС.