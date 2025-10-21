Учебный корпус, общежитие на 2018 мест, дом для преподавателей, спортивные объекты и зоны отдыха

В сентябре проект межвузовского кампуса «Байкал» получил положительное заключение госэкспертизы. Строительство студгородка предусмотрено на двух земельных участках в центре города – на материковой части, а также на острове «Счастье», расположенном через протоку реки Уда. Образовательный комплекс реализуется благодаря нацпроекту "Молодежь и дети" за счет средств федерального бюджета. О том, какие объекты войдут в состав масштабного проекта международного уровня, — читайте далее.Так, в структуру кампуса войдет общежитие на 2018 мест. Здание высотой от 4 до 11 этажей будет состоять из 4 корпусов. Комнаты для проживания рассчитаны на двоих человек. В каждой предусмотрена душевая с санузлом и кухня-ниша. В комплекс также входит одноэтажное здание под кафе. На крыше кафе планируется обустроить открытый амфитеатр с панорамным видом на реку.В планах также возведение семиэтажного корпуса на 30 квартир для преподавательского состава.Еще одним значимым элементом кампуса станет учебно-научный корпус. Он будет состоять из трёх блоков высотой от 4 до 8 этажей, способных вместить 2 614 учащихся.Один из блоков учебно-научного корпуса — гуманитарный, вместимостью 694 студента. В нём разместятся: библиотека, выставочные зоны, визитно-информационный центр, а также аудитории для теоретических и практических занятий.В состав корпуса также войдет медицинский блок, рассчитанный на 1443 студентов. В нём предусмотрены: лаборатории на 170 мест, лекционные и практические аудитории. Кроме этого, блок будет включать в себя анатомический музей, виварий и исследовательскую поликлинику.Ещё одной составляющей корпуса станет инженерный учебно-научный блок на 477 человек. В нём разместятся специализированные лаборатории — от проектирования и горных технологий до зоологии и ботаники. На базе блока также создадут IT кластер.На первом этаже учебно-научного корпуса разместятся столовая на 150 посадочных мест и кафетерий на 38 мест.Территория кампуса будет оснащена наземными парковками на 80 машино-мест, а также комплексом открытых спортивных площадок.Пешеходные пространства студенческого городка оснастят зонами отдыха, малыми архитектурными формами и арт-инсталляциями.Построить новый студгородок планируют к 2029 году.