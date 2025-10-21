Общество 21.10.2025 в 12:25

В Улан-Удэ ввели ограничения на продажу 92-го бензина

Ограничения действуют на сети заправок БРК
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ввели ограничения на продажу 92-го бензина
В Улан-Удэ на заправках сети БРК ввели лимит на продажу бензина марки АИ-92. Теперь его отпускают только по 20 литров в руки. Соответствующее объявление, сфотографированное на одной из АЗС, опубликовал телеграм-канал «Весь Улан-Удэ».

Как сказано в объявлении, причина ограничения – временный перерыв в поставках топлива от основных поставщиков – компаний «Роснефть» и «Газпром».

Тем временем телеграм-канал Babr Mash добавляет, что ограничения на заправках БРК также введены в Иркутской области и Забайкальском крае.
