В Улан-Удэ ввели ограничения на продажу 92-го бензина

Тем временем телеграм-канал Babr Mash добавляет, что ограничения на заправках БРК также введены в Иркутской области и Забайкальском крае.

В Улан-Удэ на заправках сети БРК ввели лимит на продажу бензина марки АИ-92. Теперь его отпускают только по 20 литров в руки. Соответствующее объявление, сфотографированное на одной из АЗС, опубликовал телеграм-канал «Весь Улан-Удэ».Как сказано в объявлении, причина ограничения – временный перерыв в поставках топлива от основных поставщиков – компаний «Роснефть» и «Газпром».