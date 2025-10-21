В Бурятии ушлая соседка получала пенсию за умершую женщину

В Бурятии привлекли к уголовной ответственности 32-летнюю местную жительницу, получавшую пенсию за умершую соседку. На карту усопшей в течение пяти месяцев продолжала поступать пенсия, которую безработная сельчанка бессовестно тратила.

В мае этого года ранее судимая жительница Заиграевского района помогала в проведении похорон престарелому соседу. Дедушка передал ей банковскую карту своей покойной жены, чтобы она проверила есть ли на ней деньги.

- Убедившись в отсутствии средств, она вернула карту деду, однако тайком привязала банковский счет к своему мобильному телефону. Вскоре на этот счет начали регулярно поступать пенсионные начисления. В результате злоумышленница в период с мая по сентябрь 2025 года похитила свыше 48 000 рублей, поступавших на счёт умершей. Кроме того, используя данные умершей женщины, она оформила несколько микрокредитов, - рассказали в полиции республики.

Возбуждено уголовное дело. Хитроумной даме грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Фото: loon.site