Команда НТВ сняла выпуск шоу «Поедем, поедим!» про Бурятию

В Бурятии побывала съемочная группа телеканала НТВ. Команда снимала выпуск кулинарного шоу «Поедем, поедим!» (16+).

Ведущий программы Федерико Арнальди начал маршрут по Великому чайному пути от Улан-Удэ до Улан-Батора. Проект называется «Бурятия – врата в Монголию».

В Кяхте гости посетили краеведческий музей имени академика В.А. Обручева, где познакомились с историей и культурой приграничного города.

После экскурсии команда отправилась в местный ресторан, где вместе с шеф-поваром обменялись кулинарным опытом и попробовали традиционные блюда.

«Ждём эфир и с нетерпением хотим увидеть, как Кяхта откроется зрителям всей страны», - сказал глава Кяхтинского района Андрей Фомин.