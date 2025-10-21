Общество 21.10.2025 в 13:17

Команда НТВ сняла выпуск шоу «Поедем, поедим!» про Бурятию

Федерико Арнальди начал маршрут по Великому чайному пути
Текст: Карина Перова
Команда НТВ сняла выпуск шоу «Поедем, поедим!» про Бурятию
Фото: ТГ-канал Андрея Фомина

В Бурятии побывала съемочная группа телеканала НТВ. Команда снимала выпуск кулинарного шоу «Поедем, поедим!» (16+).

Ведущий программы Федерико Арнальди начал маршрут по Великому чайному пути от Улан-Удэ до Улан-Батора. Проект называется «Бурятия – врата в Монголию».

В Кяхте гости посетили краеведческий музей имени академика В.А. Обручева, где познакомились с историей и культурой приграничного города.

После экскурсии команда отправилась в местный ресторан, где вместе с шеф-поваром обменялись кулинарным опытом и попробовали традиционные блюда.

«Ждём эфир и с нетерпением хотим увидеть, как Кяхта откроется зрителям всей страны», - сказал глава Кяхтинского района Андрей Фомин.

