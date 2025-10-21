В Бурятии от готовой еды ООО «Восток» уже пострадал 121 человек

В Бурятии продолжает расти число людей, пострадавших после употребления готовой еды производства ООО «Восток», которая продавалась в сети магазинов «Николаевский». Как сообщили «Номер один» в республиканском Роспотребнадзоре, на сегодня зарегистрирован 121 случай, в том числе среди 66 детей.

Из них госпитализировали 67 человек (40 детей). Расследование продолжается, лабораторные исследования проводятся, отметили в надзорном ведомстве.

Напомним, цех ООО «Восток» закрыли – там выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. И приостановлена реализация произведенной продукции и находящейся в торговой сети в объеме 6,4 тонн.

По факту массового отравления завели уголовное дело. Следователи СК задержали заведующую производством цеха.