Общество 21.10.2025 в 15:14

За неделю у жителей Бурятии изъяли 29 единиц оружия

Проверку проводили сотрудники Росгвардии
A- A+
Текст: Карина Перова
За неделю у жителей Бурятии изъяли 29 единиц оружия
Фото: Росгвардия по Бурятии

За неделю сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Бурятии проверили 105 мест хранения оружия. Они выявили 26 случаев, связанных с нарушениями сроков перерегистрации, продления разрешительных документов и условий хранения оружия. В результате правоохранители изъяли 29 единиц оружия и аннулировали 2 разрешения на его хранение и ношение.

«Основная причина конфискации оружия – административные правонарушения в сфере оборота оружия. Так, 5 владельцев оружия хранили его по разрешениям с истекшими сроками действия. За нарушение условий хранения граждане были привлечены к административной ответственности», - отметили в управлении.

В целом в Бурятии зарегистрировано 22 450 человек, которые имеют разрешения на хранение и ношение оружия. В их распоряжении находится почти 46 тысяч единиц оружия.

Теги
росгвардия оружие

Все новости

Программа долгосрочных сбережений. Просто для себя
21.10.2025 в 15:45
В Бурятии защитник завышенных тарифов покинул свой пост
21.10.2025 в 15:27
За неделю у жителей Бурятии изъяли 29 единиц оружия
21.10.2025 в 15:14
В Бурятии от готовой еды ООО «Восток» уже пострадал 121 человек
21.10.2025 в 14:49
«Я отключилась — не помню, что было»
21.10.2025 в 14:41
Автомобильный пятачок в Улан-Удэ превратили в зеленый островок
21.10.2025 в 14:26
В Улан-Удэ подросток получил 150 тысяч рублей за травмы на старом мосту
21.10.2025 в 14:09
В Ангарске мужчину осудили за слежку за экс-супругой с помощью GPS-трекера
21.10.2025 в 13:34
Команда НТВ сняла выпуск шоу «Поедем, поедим!» про Бурятию
21.10.2025 в 13:17
В Бурятии ушлая соседка получала пенсию за умершую женщину
21.10.2025 в 12:45
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
Программа долгосрочных сбережений. Просто для себя
21.10.2025 в 15:45
В Бурятии от готовой еды ООО «Восток» уже пострадал 121 человек
Из них 66 - это дети
21.10.2025 в 14:49
Автомобильный пятачок в Улан-Удэ превратили в зеленый островок
На бывшей парковке высадили сосны
21.10.2025 в 14:26
В Улан-Удэ подросток получил 150 тысяч рублей за травмы на старом мосту
Парень едва не погиб, проходя по неогороженному сооружению
21.10.2025 в 14:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru