За неделю у жителей Бурятии изъяли 29 единиц оружия

За неделю сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Бурятии проверили 105 мест хранения оружия. Они выявили 26 случаев, связанных с нарушениями сроков перерегистрации, продления разрешительных документов и условий хранения оружия. В результате правоохранители изъяли 29 единиц оружия и аннулировали 2 разрешения на его хранение и ношение.

«Основная причина конфискации оружия – административные правонарушения в сфере оборота оружия. Так, 5 владельцев оружия хранили его по разрешениям с истекшими сроками действия. За нарушение условий хранения граждане были привлечены к административной ответственности», - отметили в управлении.

В целом в Бурятии зарегистрировано 22 450 человек, которые имеют разрешения на хранение и ношение оружия. В их распоряжении находится почти 46 тысяч единиц оружия.