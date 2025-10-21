Общество 21.10.2025 в 16:33

В Бурятии сотрудницу оскандалившегося «Востока» отправили под домашний арест

Ранее заведующей производством цеха готовой продукции предъявили обвинение
Текст: Карина Перова
В Бурятии сотрудницу оскандалившегося «Востока» отправили под домашний арест
Фото: СК России

В Бурятии заведующую производством цеха готовой пищевой продукции ООО «Восток» отправили под домашний арест. Напомним, на данный момент из-за онигири, шаурмы и прочей еды, которую поставляли оттуда на прилавки сети магазинов «Николаевский», отравился 121 человек.

«По уголовному делу о массовом отравлении граждан в отношении обвиняемой, заведующей производством цеха готовой пищевой продукции коммерческой организации, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - отметили в СУ СКР по Бурятии.

Напомним, проблемный цех закрыли из-за грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Приостановлена реализация 6,4 тонн продукции.

