Общество 21.10.2025 в 16:44

Жители Бурятии смогут выгодно купить сельхозживотных на аукционе

Он пройдет в рамках выставки «Байкалагро-2025»
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Жители Бурятии смогут выгодно купить сельхозживотных на аукционе

Впервые в рамках выставки племенных животных «БайкалАгро» пройдет открытый аукцион, где любой житель Бурятии сможет приобрести сельхозживотных по стартовым ценам ниже рыночных. Мероприятие состоится 24 октября на площадке по ул. Покровская, 33 а/1, сообщают в минсельхозе республики.

В ведомстве уверяют, что стартовые цены установлены значительно ниже рыночной стоимости. Например, начальная стоимость бычка составит 30 000 рублей, это порядка 60% от рыночной стоимости. Минимальный шаг для ставок составит 2 тысячи рублей.

- Баран начнет продаваться с 5 тысяч рублей. Это примерно 50% от рыночной стоимости. Минимальный шаг для ставок составит одну тысячу рублей. Поросенка можно будет купить от 2 тысяч рублей – примерно 30% от рыночной стоимости. Минимальный шаг для ставок – тысяча рублей. Все животные, выставляемые на торги, имеют ветеринарные сопроводительные документы и происходят из проверенных хозяйств, - рассказали в министерстве сельского хозяйства республики.

Фото: Номер один

Все новости

Поликлиника в Тункинском районе готова на 75%
21.10.2025 в 16:45
Жители Бурятии смогут выгодно купить сельхозживотных на аукционе
21.10.2025 в 16:44
В Бурятии сотрудницу оскандалившегося «Востока» отправили под домашний арест
21.10.2025 в 16:33
В Улан-Удэ хлебовоз столкнулся с грузовиком и легковушкой
21.10.2025 в 16:21
Программа долгосрочных сбережений. Просто для себя
21.10.2025 в 15:45
В Бурятии защитник завышенных тарифов покинул свой пост
21.10.2025 в 15:27
За неделю у жителей Бурятии изъяли 29 единиц оружия
21.10.2025 в 15:14
В Бурятии от готовой еды ООО «Восток» уже пострадал 121 человек
21.10.2025 в 14:49
«Я отключилась — не помню, что было»
21.10.2025 в 14:41
Автомобильный пятачок в Улан-Удэ превратили в зеленый островок
21.10.2025 в 14:26
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
Поликлиника в Тункинском районе готова на 75%
Новое здание рассчитано на обслуживание 120 человек в смену
21.10.2025 в 16:45
В Бурятии сотрудницу оскандалившегося «Востока» отправили под домашний арест
Ранее заведующей производством цеха готовой продукции предъявили обвинение
21.10.2025 в 16:33
Программа долгосрочных сбережений. Просто для себя
21.10.2025 в 15:45
За неделю у жителей Бурятии изъяли 29 единиц оружия
Проверку проводили сотрудники Росгвардии
21.10.2025 в 15:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru