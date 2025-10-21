Жители Бурятии смогут выгодно купить сельхозживотных на аукционе

Впервые в рамках выставки племенных животных «БайкалАгро» пройдет открытый аукцион, где любой житель Бурятии сможет приобрести сельхозживотных по стартовым ценам ниже рыночных. Мероприятие состоится 24 октября на площадке по ул. Покровская, 33 а/1, сообщают в минсельхозе республики.

В ведомстве уверяют, что стартовые цены установлены значительно ниже рыночной стоимости. Например, начальная стоимость бычка составит 30 000 рублей, это порядка 60% от рыночной стоимости. Минимальный шаг для ставок составит 2 тысячи рублей.

- Баран начнет продаваться с 5 тысяч рублей. Это примерно 50% от рыночной стоимости. Минимальный шаг для ставок составит одну тысячу рублей. Поросенка можно будет купить от 2 тысяч рублей – примерно 30% от рыночной стоимости. Минимальный шаг для ставок – тысяча рублей. Все животные, выставляемые на торги, имеют ветеринарные сопроводительные документы и происходят из проверенных хозяйств, - рассказали в министерстве сельского хозяйства республики.

Фото: Номер один