Общество 21.10.2025 в 16:45

Поликлиника в Тункинском районе готова на 75%

Новое здание рассчитано на обслуживание 120 человек в смену
Текст: Андрей Константинов
В ближайшее время в селе Кырен откроется современная модульная поликлиника площадью более 800 квадратных метров, рассчитанная на обслуживание 120 человек в смену. Возведение объекта стало возможным благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». 

- Работы стартовали весной этого года. Сейчас объект готов на 75%. На данном этапе продолжается благоустройство прилегающей территории, а также близится к финалу внутренняя отделка помещений, - сообщили в Управлении капитального строительства правительства Республики Бурятия. 


В настоящее время медпомощь населению оказывают в приспособленном помещении — одноэтажном деревянном здании. Площадь помещения не даёт возможности оснастить поликлинику в соответствии с современными нормами.


Новое здание медицинского учреждения позволит создать комфортные условия как для пациентов, так и для персонала. В учреждении оборудуют современные кабинеты и предусмотрят все условия для маломобильных граждан. Помимо этого, в поликлинике будет располагаться аптека, а на прилегающей зоне обустроят просторную парковку для автомобилей.


Аналогичные модульные поликлиники появятся сразу в трёх районах республики: Окинском, Хоринском и Северо-Байкальском. Помимо этого, в райцентре Курумканского района реализуется проект по созданию многопрофильной ЦРБ.

Фото: Управление капитального строительства
