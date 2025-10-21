Общество 21.10.2025 в 17:34

Молодым архитекторам Бурятии предлагают выиграть миллион рублей

Такой куш получит победитель конкурса «Благоустрой»
Текст: Елена Кокорина
Продолжается II-й сезон национального конкурса «Благоустрой!» и молодых архитекторов Бурятии приглашают принять в нем участие. Прием заявок продлится до 30 октября 2025 года на сайте благо-устрой.рф.

К участию приглашаются молодые архитекторы от 17 до 35 лет. Их задача – разработать проекты благоустройства общественных пространств для программы нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

- Участников ждут образовательные акселераторы от ведущих архитекторов и урбанистов страны. Главный приз – миллион рублей. Победители в номинациях получат 300 тысяч рублей, стажировки в известных бюро и гранты на обучение, - сообщили в минстрое республики.

Архитекторам советуют не упускать шанс внести свой вклад в будущее наших городов и зарегистрироваться на сайте благо-устрой.рф.

Фото: скриншот видео минстрой Бурятии

