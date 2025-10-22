Общество 22.10.2025 в 09:00

Антикризисный подход

В парламенте сидят люди, сильно переживающие и болеющие за свой народ.
Текст: Номер один
Антикризисный подход

Вот, к примеру, один из сенаторов недавно сказал так: «Я считаю, что идея передавать (просроченные) продукты малоимущим людям имеет право на существование, как бы ее ни отрицали». 

Сказал такую золотую мысль, пришедшую в золотую голову, первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин. Проявил он свою смекалку во время обсуждения законопроекта, закрепляющего в Законе «О качестве и безопасности пищевых продуктов» понятие «вторичные пищевые ресурсы». И объясняющего, что с ними делать.

Мы услышали уважаемого господина Митина, и эта идея показалась нам просто потрясающей. Единственный момент: зачем ограничиваться малоимущими? К этому вопросу нужно подходить всем миром. Даешь безотходное производство!

В связи с этим мы подготовили новое меню для столовой Государственной Думы. Салаты: винегрет из свекольных обрезков, оливье из просроченной колбасы и иссохшего горошка, а также салат «Сюрприз», который собирается из рандомных пищевых отходов на кухне. Первые блюда: «Повторная солянка» из оставшихся от прежних супов мясных костей и колбасных «попок», «Очень кислые щи» из просроченных овощей. Вторые блюда: пюре со дна контейнера, макаронный пеллет, котлета из того, что было, и сосиска, вырванная из пасти собаки. Приятного аппетита!

карикатура

