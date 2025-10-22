Общество 22.10.2025 в 09:10

Пенсионерка из Улан-Удэ слила мошенникам заначку дочери

Всей суммы ей помешал лишиться банковский запрет на переводы денег
Текст: Елена Кокорина
Пенсионерка из Улан-Удэ слила мошенникам заначку дочери

Благодаря схемам мошенников за сутки жители Бурятии потеряли свыше 763 тысяч рублей, седьмая часть из которых легла на плечи улан-удэнцев. Одной из жертв стала 76-летняя пенсионерка, которая перевела мошенникам заначку своей дочери.

В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что на домашний телефон пожилой женщины позвонил мужчина, утверждавший, что с её банковского счёта была совершена попытка перечислить денежные средства за рубеж, поэтому женщину подозревают в совершении преступления против государства.

- Для защиты ей порекомендовали обратиться к сотруднику несуществующего ведомства под названием «комитет по банковскому контролю».Затем последовала серия звонков с различных номеров, в ходе которых собеседники уверяли пострадавшую, что ей срочно необходима защита от возможных обвинений путём декларации имущества, изменения реквизитов банковских счетов, подачи документов на запрет кредитования и переоформления собственности. Во время беседы гражданку подробно расспрашивали о сбережениях. Заявительница призналась, что наличных средств у неё нет, однако имеются накопления у её дочери в иностранной валюте, - рассказали в полиции республики.

Аферисты настоятельно рекомендовали немедленно поменять валюту на российские рубли. Следующим утром женщина отправилась в отделение банка, где обменяла доллары на 432 тысячи рублей наличными и связалась с мошенниками. Ей ответили, что необходимо перевести 400 000 рублей на продиктованный ими счет. Однако из-за установленных банком лимитов пенсионерка сумела перевести лишь 300 тысяч рублей.

Теги
мошенники

