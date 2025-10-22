В Бурятии зэки собрали рекордный урожай

В колонии-поселения № 3 в Бурятии собрали рекордный урожай – более 650 тонн овощной продукции, в том числе 500 тонн картофеля, 100 тонн капусты, по 30 тонн моркови и свеклы.

Все это было выращено осужденными на землях Иволгинского района под руководством главного агронома учреждения Ивана Назарова. Овощами обеспечили все исправительные учреждения региона. Также их поставили в ряд республиканских органов исполнительной власти и учреждений здравоохранения.

«Вся выращенная продукция прошла необходимые испытания и имеет полный пакет документов, подтверждающих ее безопасность и соответствие требованиям качества», - заявили в УФСИН по Бурятии.