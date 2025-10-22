В Улан-Удэ с бутлегера-азербайджанца взыскали 2,1 млн рублей

В Улан-Удэ с бутлегера родом из Азербайджана взыскали крупный уголовный штраф, назначенный в качестве наказания.

Мужчина закупал этиловый спирт крупными партиями с целью перепродажи. Товар он хранил в гаражном боксе, а затем сбывал жителям.

Азербайджанца осудили по ст. 171.3 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 2,1 млн рублей.

«На основании исполнительного документа, поступившего в службу судебных приставов Республики Бурятия, в отношении осужденного было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого задолженность взыскана в полном объеме», - отметили в УФССП по Бурятии.