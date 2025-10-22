Общество 22.10.2025 в 10:37

Отец пятерых детей погиб на Украине

Контрактник из Забайкалья пал смертью храбрых в первом же бою
Текст: Иван Иванов
Отец пятерых детей погиб на Украине
Уроженец Могойтуйского района Забайкалья Валентин Калинин, отец пятерых детей, погиб 7 июня в ходе проведения спецоперации, сообщает портал «Чита.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Новости Могойтуйского района».

Калинин Валентин Николаевич родился 14 августа 1981 года в поселке Могойтуй Могойтуйского района. Окончил девять классов. Затем долго работал на вахте. После — в ОАО «РЖД» Борзинской дистанции пути кочегаром отопительных установок и котлов высокого давления.

В начале июня 2025 года заключил контракт с Минобороны РФ и ушел на СВО. Погиб в первом же штурме позиций ВСУ. С момента подписания контакта до его смерти прошло меньше недели.
