Отец пятерых детей погиб на Украине

Уроженец Могойтуйского района Забайкалья Валентин Калинин, отец пятерых детей, погиб 7 июня в ходе проведения спецоперации, сообщает портал «Чита.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Новости Могойтуйского района».Калинин Валентин Николаевич родился 14 августа 1981 года в поселке Могойтуй Могойтуйского района. Окончил девять классов. Затем долго работал на вахте. После — в ОАО «РЖД» Борзинской дистанции пути кочегаром отопительных установок и котлов высокого давления.В начале июня 2025 года заключил контракт с Минобороны РФ и ушел на СВО. Погиб в первом же штурме позиций ВСУ. С момента подписания контакта до его смерти прошло меньше недели.Фото: Номер один