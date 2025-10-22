Общество 22.10.2025 в 10:46

Монголы поехали по миру

В 2025 году число пересечений границы гражданами страны выросло более чем на 10%
Текст: Иван Иванов
По данным Национального статистического комитета Монголии, с января по сентябрь 2025 года границу страны пересекли 6042,5 тыс. пассажиров. Это на 624,1 тыс. человек больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

 Из общего числа прибывших пассажиров (3046,5 тыс.) 35,9% пересекли через контрольно-пропускной пункт Замын-Ууд, 28,1% - через воздушный пункт пропуска “Чингис Хаан”, 8,2% - через Гашуунсухайт, 8,1% - через КПП “Алтанбулаг”, 5,8% - через КПП “Шивээхурэн” и 13,9% через другие пограничные переходы. Из них 2277,0 тыс. были гражданами Монголии, а 769,5 тыс. – иностранными гражданами.
 По сравнению с аналогичным периодом 2024 года число граждан Монголии, пересекающих границу, увеличилось на 255,5 тыс., в то время как число иностранных пассажиров выросло на 70,5 тыс. За этот период 461,9 тыс. прибывших иностранных пассажиров составляли мужчины, 307,6 тыс. - женщинами.

Среди иностранных пассажиров 64,3% были из Восточной Азии и Тихоокеанского региона, 30,1% - из Европы, 2,9% - из Северной и Южной Америки, 1,6% - из стран Ближнего Востока, 0,9% - из Южной Азии и 0,2% - из Африки. Из числа прибывших 30,9% составили граждане Китайской Народной Республики, 23,5% - Российской Федерации, 21,3% - из Республики Корея,  3,9% - из Японии, 2,7% - из Республики Казахстан и 17,7% - из других стран.
Фото: loon.site

