В 2026 году кофе в Бурятии подорожает на 25%

Глава «Лалибела кофе» Гущин: кофе в России подорожает на 25% в 2026 году. По словам, эксперта на стоимость влияют два главных фактора: мировые биржевые цены и курс доллара. Ещё в августе самые популярные сорта кофе — арабика и робуста — стали мировыми лидерами по росту цен. Об этом пишет журнал «Секрет фирмы». При этом Дмитрий Гущин уверен, что даже после подорожания потребление кофе в России будет расти.Как объяснил «Газете.Ru» Гущин, если доллар растёт, то и кофе, закупаемый за валюту, дорожает. А вот с мировыми ценами ситуация интереснее.Эксперт считает, что дело даже не в прогнозах на урожай, а в «торговых войнах», которые начал президент США Дональд Трамп.Ещё в августе, как сообщало РИА «Новости», кофе сорта робуста подорожал в полтора раза, а арабика — почти на 30%.Несмотря на рост цен, напиток останется «витамином радости», доступным источником дофамина» (гормона, связанного с чувством удовольствия). Он прогнозирует, что потребление кофе будет расти и дальше — как дома, так и в кофейнях.Однако есть и иное мнение. Так за два года в кофейнях Улан-Удэ средняя чашка капучино подорожала со 120 рублей до 220 рублей и приближается к 300 рублей. А 230-граммовая пачка зернового кофе - с 250 рублей до 500 рублей. В этих условиях население будет больше пить кофе дома, - считают эксперты.Фото: Номер один