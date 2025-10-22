Общество 22.10.2025 в 11:12

На севере Бурятии «спалили» очередных браконьеров

Те позарились на омуля в нерестовый период
A- A+
Текст: Карина Перова
На севере Бурятии «спалили» очередных браконьеров
Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

На севере Бурятии поймали на «горячем» очередных браконьеров. На реке Верхняя Ангара правоохранители заметили двух жителей села Верхняя Заимка Северо-Байкальского района. Сельчане 40 и 55 лет незаконно добывали омуль в период нереста запрещенными орудиями лова.

Рейд проводили сотрудники Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте совместно с ОМОН «Шквал» Управления Росгвардии по Иркутской области. Они выяснили, что рыбаки добыли байкальский эндемик с помощью двух сетей длиной по 20 метров и других орудий лова. Ущерб от их действий составил почти 233 тысячи рублей.

«В действиях граждан усматриваются признаки преступления, предусмотренные статьей 256 УК РФ (незаконная добыча биоресурсов). Один из установленных рыбаков уже был ранее судим за аналогичное преступление. Расследование продолжается», - отметили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.

Теги
браконьеры омуль

Все новости

12 лет колонии получил военный из Бурятии, угробивший 8-летнюю девочку
22.10.2025 в 11:48
В Бурятии беглецы выдают себя нервозностью и неопрятным видом
22.10.2025 в 11:13
На севере Бурятии «спалили» очередных браконьеров
22.10.2025 в 11:12
С России снимут санкции
22.10.2025 в 11:11
В 2026 году кофе в Бурятии подорожает на 25%
22.10.2025 в 10:55
Монголы поехали по миру
22.10.2025 в 10:46
Отец пятерых детей погиб на Украине
22.10.2025 в 10:37
В Улан-Удэ с бутлегера-азербайджанца взыскали 2,1 млн рублей
22.10.2025 в 10:32
Житель Улан-Удэ угонял машины ради забавы
22.10.2025 в 10:16
В Бурятии водитель влетел в движущуюся впереди иномарку
22.10.2025 в 10:10
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
В 2026 году кофе в Бурятии подорожает на 25%
К этому приведут два фактора: ослабление рубля и тарифные войны
22.10.2025 в 10:55
Монголы поехали по миру
В 2025 году число пересечений границы гражданами страны выросло более чем на 10%
22.10.2025 в 10:46
Отец пятерых детей погиб на Украине
Контрактник из Забайкалья пал смертью храбрых в первом же бою
22.10.2025 в 10:37
В Улан-Удэ с бутлегера-азербайджанца взыскали 2,1 млн рублей
Его осудили за незаконный сбыт этилового спирта
22.10.2025 в 10:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru