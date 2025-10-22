На севере Бурятии «спалили» очередных браконьеров

На севере Бурятии поймали на «горячем» очередных браконьеров. На реке Верхняя Ангара правоохранители заметили двух жителей села Верхняя Заимка Северо-Байкальского района. Сельчане 40 и 55 лет незаконно добывали омуль в период нереста запрещенными орудиями лова.

Рейд проводили сотрудники Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте совместно с ОМОН «Шквал» Управления Росгвардии по Иркутской области. Они выяснили, что рыбаки добыли байкальский эндемик с помощью двух сетей длиной по 20 метров и других орудий лова. Ущерб от их действий составил почти 233 тысячи рублей.

«В действиях граждан усматриваются признаки преступления, предусмотренные статьей 256 УК РФ (незаконная добыча биоресурсов). Один из установленных рыбаков уже был ранее судим за аналогичное преступление. Расследование продолжается», - отметили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.