Общество 22.10.2025 в 12:05

В Бурятии коллектив БСМП спас пациента с ожогами более 75% тела

О подвиге врачей рассказал глава республики
Текст: Карина Перова
В Бурятии коллектив БСМП спас пациента с ожогами более 75% тела
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии коллектив БСМП спас пациента, который получил тяжелейшие ожоги – более 75% кожного покрова. О подвиге врачей рассказал глава республики Алексей Цыденов. К нему ранее обратилась мать пострадавшего.

«В целом по России не высокая статистика выживания при таких обширных ожогах. Мать просила посодействовать с переводом в ожоговое отделение центра хирургии им. Вишневского в Москве. Но врачи БСМП к этому времени уже занимались лечением, провели консультации со специалистами медицинского центра им. Вишневского, провели операции. Московские коллеги рекомендовали продолжать лечение в Бурятии», - отметил руководитель региона.

Недавно ему пришло письмо, в котором женщина поблагодарила бурятских медиков за спасение своего сына. «Наши врачи оказались на высоте. Я не могу найти слов, чтобы выразить всю свою благодарность врачам, медсестрам и всему обслуживающему персоналу. Их самоотверженный труд, внимание и чуткость помогли моему сыну не только выжить, но и начать долгий путь к выздоровлению. Каждый день, каждый час они были рядом, поддерживали и вселяли надежду», - написала жительница.

Она считает, что труд врачей заслуживает особого внимания и признания. И обратилась с просьбой рассмотреть возможность поощрения и награждения персонала БСМП. Особую благодарность женщина выразила Сергею Имыхелову. В правительстве республики пообещали, что минздрав РБ наградит медиков.

«Это история о профессиональном подвиге целой команды – коллектива отделения реанимации БСМП – от врачей до младшего медицинского персонала. Спасибо вам, нашим ангелам-хранителям в белых халатах. Вы – настоящие профессионалы, вы – люди с огромным сердцем. Вы доказываете, что у нас в республике медицина высочайшего уровня, способная справляться с самыми сложными вызовами», - подчеркнул глава Бурятии.

