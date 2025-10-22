Общество 22.10.2025 в 13:07

Что такое программа долгосрочных сбережений

A- A+
Что такое программа долгосрочных сбережений
Фото: архив «Номер один»

Программа долгосрочных сбережений – это сберегательный продукт, который позволяет получать дополнительный доход для любых целей. Программа предусматривает софинансирование от государства, страхование средств и ежегодный налоговый вычет.

ПДС подтвердила свою востребованность. На сегодняшний день заключено 7,4 млн договоров ПДС на 512 млрд руб. До конца года показатель должен достичь 750 миллиардов рублей, а на 2026 год стоит более амбициозная задача, поставленная Президентом – 1% ВВП, отметили в Минфине России.

Подробнее – в инфографике.

Теги
программа долгосрочных сбережений ПДС

Все новости

К жителям посёлка в Бурятии повадился ходить маленький рысенок
22.10.2025 в 13:25
Рядом с Селенгинским ЦКК в Бурятии вспыхнул пожар
22.10.2025 в 13:24
Что такое программа долгосрочных сбережений
22.10.2025 в 13:07
Заключенный из Бурятии оказался неважным бойцом
22.10.2025 в 12:42
«Хотьковский автомост» не хочет терять «Удачу» в Улан-Удэ
22.10.2025 в 12:41
В Бурятии коллектив БСМП спас пациента с ожогами более 75% тела
22.10.2025 в 12:05
«ТимлюйЦемент» выступил организатором мероприятия «Первый шаг в большое будущее»
22.10.2025 в 12:02
12 лет колонии получил военный из Бурятии, угробивший 8-летнюю девочку
22.10.2025 в 11:48
В Бурятии беглецы выдают себя нервозностью и неопрятным видом
22.10.2025 в 11:13
На севере Бурятии «спалили» очередных браконьеров
22.10.2025 в 11:12
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
К жителям посёлка в Бурятии повадился ходить маленький рысенок
Его ловили несколько дней
22.10.2025 в 13:25
В Бурятии коллектив БСМП спас пациента с ожогами более 75% тела
О подвиге врачей рассказал глава республики
22.10.2025 в 12:05
На севере Бурятии «спалили» очередных браконьеров
Те позарились на омуля в нерестовый период
22.10.2025 в 11:12
В 2026 году кофе в Бурятии подорожает на 25%
К этому приведут два фактора: ослабление рубля и тарифные войны
22.10.2025 в 10:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru