В Бурятии выбрали лучшего студента СПО

В Улан-Удэ 20 октября в КДЦ «Рассвет» состоялся финал конкурса «Лучший студент среднего профессионального образования Республики Бурятия – 2025».

Конкурсанты продемонстрировали яркие и оригинальные творческие номера, которые стали отражением их талантов и индивидуальности.

В результате победителем и обладателем Гран-при стал студент Бурятского республиканского индустриального техникума Илья Ткачёв, отметили в минобрнауки региона.