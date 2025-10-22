Общество 22.10.2025 в 14:02
В Бурятии выбрали лучшего студента СПО
Конкурс состоялся в КДЦ «Рассвет»
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ 20 октября в КДЦ «Рассвет» состоялся финал конкурса «Лучший студент среднего профессионального образования Республики Бурятия – 2025».
Конкурсанты продемонстрировали яркие и оригинальные творческие номера, которые стали отражением их талантов и индивидуальности.
В результате победителем и обладателем Гран-при стал студент Бурятского республиканского индустриального техникума Илья Ткачёв, отметили в минобрнауки региона.