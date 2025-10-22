Яркая тарелка –– залог крепкого здоровья

Плоды сиреневого цвета (баклажаны, черника, сливы) благодаря антиоксидантам в своем составе замедляют процессы старения организма и оказывают противомикробное действие.





Сбалансированное питание невозможно представить без овощей и фруктов. Это не просто вкусное дополнение к рациону, а настоящая кладовая здоровья, источник витаминов, микроэлементов и клетчатки. Чем же так полезны эти дары природы и как извлечь из них максимум пользы?Овощи и фрукты содержат биологически активные соединения, которые необходимы для слаженной работы всего организма. Они укрепляют иммунитет, служат профилактикой заболеваний сердца, сосудов, нервной системы и органов пищеварения. Особенно важны они при атеросклерозе и различных нарушениях обмена веществ.Ключевую роль играет клетчатка, положительно влияя на работу желудочно­кишечного тракта, оптимизируя двигательную активность кишечника и улучшая пищеварительные процессы. Большинство незаменимых витаминов мы получаем именно из пищи. Зная полезные свойства фруктов и овощей, можно правильно скорректировать рацион и тем самым укрепить иммунную систему и здоровье в целом.О пользе продукта можно судить по его цвету, ведь каждый оттенок –– это сигнал о наличии определенных полезных веществ.Красные овощи и фрукты (помидоры, красные яблоки, арбузы, свекла, вишня, клюква, клубника, гранат) богаты флавоноидами, которые защищают организм от воздействия свободных радикалов, позволяя человеку дольше сохранять молодость и привлекательность. Плоды красного цвета также помогают снять воспаление мочевыводящих путей и снизить риск онкологических заболеваний.Оранжевые и желтые (морковь, тыква, абрикосы, облепиха) содержат бета­каротин –– мощный антиоксидант, полезный для сердца и зрения, а также обладающие антираковыми свойствами.Зеленые плоды (огурцы, капуста, шпинат, киви, авокадо, сельдерей, горох) –– источники хлорофилла, магния, калия и кальция, укрепляют нервы и улучшают пищеварение.Чтобы овощи и фрукты принесли максимум пользы, важно их правильно хранить и готовить.1. Выбирайте свежее. Вялые и сморщенные плоды теряют свою ценность.2. Наибольшее количество витаминов сохраняется в свежих и замороженных продуктах. Варка, особенно длительная, уничтожает большую часть полезных веществ.3. Мойте, чистите и нарезайте овощи непосредственно перед готовкой, а свежую зелень добавляйте в уже приготовленные блюда.Для поддержания крепкого здоровья и отличной физической формы рекомендовано ежедневно употреблять не менее 400 граммов свежих овощей и фруктов. Эту норму легко представить — как пять порций. За одну порцию считается, например, одно среднее яблоко или около 125 граммов замороженных овощных смесей. Вот несколько советов, как начать есть больше овощей и фруктов:Сделайте это правилом. Добавляйте фрукты и овощи в каждый прием пищи. Ягоды или банан в утренней каше, тарелка овощного супа или салат на обед, тушеные овощи в качестве гарнира на ужин — и вы незаметно для себя выполните дневную норму.Перекусывайте с умом. Замените печенье и конфеты нарезанной морковью, огурцом или яблоком. Держите такой полезный перекус на виду, чтобы он всегда был под рукой. На работу, в офис берите с собой «полезные контейнеры», в которых будет нарезка из свежих овощей или фруктов. Например, соломки из моркови, огурцов и сельдерея. Также идеальным примером полезного перекуса является обычное яблоко. Этот фрукт — настоящий чемпион по содержанию витаминов и клетчатки. Всего одно яблоко в день помогает снизить риск развития инсульта и многих онкозаболеваний, а также является проверенным помощником в борьбе со стрессом.Соберите радугу. Старайтесь, чтобы в вашем меню были продукты всех цветов: красные томаты, оранжевая морковь, зеленый шпинат, фиолетовые баклажаны. Каждый цвет — это уникальный набор витаминов и антиоксидантов, которые будут защищать ваше здоровье.Каждый съеденный овощ или фрукт — это не просто еда, а важный шаг к крепкому иммунитету, бодрости и долголетию. Сделайте разноцветные дары природы неотъемлемой частью каждого своего дня. Больше о здоровье читайте на официальном портале Минздрава РФ «Так здорово».Будьте здоровы!