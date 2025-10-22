Общество 22.10.2025 в 14:07

Яркая тарелка –– залог крепкого здоровья

Почему овощи и фрукты должны быть на вашем столе каждый день
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Яркая тарелка –– залог крепкого здоровья
Сбалансированное питание невозможно представить без овощей и фруктов. Это не просто вкусное дополнение к рациону, а настоящая кладовая здоровья, источник витаминов, микроэлементов и клетчатки. Чем же так полезны эти дары природы и как извлечь из них максимум пользы?

Природные защитники

Овощи и фрукты содержат биологически активные соединения, которые необходимы для слаженной работы всего организма. Они укрепляют иммунитет, служат профилактикой заболеваний сердца, сосудов, нервной системы и органов пищеварения. Особенно важны они при атеросклерозе и различных нарушениях обмена веществ.

Ключевую роль играет клетчатка, положительно влияя на работу желудочно­кишечного тракта, оптимизируя двигательную активность кишечника и улучшая пищеварительные процессы. Большинство незаменимых витаминов мы получаем именно из пищи. Зная полезные свойства фруктов и овощей, можно правильно скорректировать рацион и тем самым укрепить иммунную систему и здоровье в целом.

Цвет здоровья: ваша палитра питания

О пользе продукта можно судить по его цвету, ведь каждый оттенок –– это сигнал о наличии определенных полезных веществ.

Красные овощи и фрукты (помидоры, красные яблоки, арбузы, свекла, вишня, клюква, клубника, гранат) богаты флавоноидами, которые защищают организм от воздействия свободных радикалов, позволяя человеку дольше сохранять молодость и привлекательность. Плоды красного цвета также помогают снять воспаление мочевыводящих путей и снизить риск онкологических заболеваний.

Оранжевые и желтые (морковь, тыква, абрикосы, облепиха) содержат бета­каротин –– мощный антиоксидант, полезный для сердца и зрения, а также обладающие антираковыми свойствами.

Зеленые плоды (огурцы, капуста, шпинат, киви, авокадо, сельдерей, горох) –– источники хлорофилла, магния, калия и кальция, укрепляют нервы и улучшают пищеварение.

Плоды сиреневого цвета (баклажаны, черника, сливы) благодаря антиоксидантам в своем составе замедляют процессы старения организма и оказывают противомикробное действие.


Как сохранить пользу?

Чтобы овощи и фрукты принесли максимум пользы, важно их правильно хранить и готовить.

1. Выбирайте свежее. Вялые и сморщенные плоды теряют свою ценность.

2. Наибольшее количество витаминов сохраняется в свежих и замороженных продуктах. Варка, особенно длительная, уничтожает большую часть полезных веществ.

3. Мойте, чистите и нарезайте овощи непосредственно перед готовкой, а свежую зелень добавляйте в уже приготовленные блюда.

Как начать есть больше?

Для поддержания крепкого здоровья и отличной физической формы рекомендовано ежедневно употреблять не менее 400 граммов свежих овощей и фруктов. Эту норму легко представить — как пять порций. За одну порцию считается, например, одно среднее яблоко или около 125 граммов замороженных овощных смесей. Вот несколько советов, как начать есть больше овощей и фруктов:

Сделайте это правилом. Добавляйте фрукты и овощи в каждый прием пищи. Ягоды или банан в утренней каше, тарелка овощного супа или салат на обед, тушеные овощи в качестве гарнира на ужин — и вы незаметно для себя выполните дневную норму.

Перекусывайте с умом. Замените печенье и конфеты нарезанной морковью, огурцом или яблоком. Держите такой полезный перекус на виду, чтобы он всегда был под рукой. На работу, в офис берите с собой «полезные контейнеры», в которых будет нарезка из свежих овощей или фруктов. Например, соломки из моркови, огурцов и сельдерея. Также идеальным примером полезного перекуса является обычное яблоко. Этот фрукт — настоящий чемпион по содержанию витаминов и клетчатки. Всего одно яблоко в день помогает снизить риск развития инсульта и многих онкозаболеваний, а также является проверенным помощником в борьбе со стрессом.

Соберите радугу. Старайтесь, чтобы в вашем меню были продукты всех цветов: красные томаты, оранжевая морковь, зеленый шпинат, фиолетовые баклажаны. Каждый цвет — это уникальный набор витаминов и антиоксидантов, которые будут защищать ваше здоровье.

Каждый съеденный овощ или фрукт — это не просто еда, а важный шаг к крепкому иммунитету, бодрости и долголетию. Сделайте разноцветные дары природы неотъемлемой частью каждого своего дня. Больше о здоровье читайте на официальном портале Минздрава РФ «Так здорово».

Будьте здоровы!

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики РБ им. В. Р. Бояновой
Теги
здоровье

Все новости

Монголия стала первой зарубежной площадкой олимпиады президентской академии России
22.10.2025 в 14:58
Работник СТО в Бурятии оказался автоугонщиком
22.10.2025 в 14:51
Петр Мордовской: «Пожар легче предотвратить»
22.10.2025 в 14:42
«У меня в мыслях не было, что он может подставить»
22.10.2025 в 14:21
В центре Улан-Удэ на месяц перекроют движение
22.10.2025 в 14:11
Яркая тарелка –– залог крепкого здоровья
22.10.2025 в 14:07
В Бурятии выбрали лучшего студента СПО
22.10.2025 в 14:02
Жителю Улан-Удэ дорого обойдется избиение медика
22.10.2025 в 13:39
К жителям посёлка в Бурятии повадился ходить маленький рысенок
22.10.2025 в 13:25
Рядом с Селенгинским ЦКК в Бурятии вспыхнул пожар
22.10.2025 в 13:24
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
Монголия стала первой зарубежной площадкой олимпиады президентской академии России
Победители олимпиады смогут пройти бесплатное обучение в РАНХиГС
22.10.2025 в 14:58
Работник СТО в Бурятии оказался автоугонщиком
Угнанную машину клиента он бросил в другом районе
22.10.2025 в 14:51
«У меня в мыслях не было, что он может подставить»
Беременная дочь обвинила отца-бизнесмена в том, что он повесил на нее миллионный долг
22.10.2025 в 14:21
В центре Улан-Удэ на месяц перекроют движение
Его ограничат сразу на двух перекрестках
22.10.2025 в 14:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru